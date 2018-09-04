В Дагестане отправлен в отставку глава Агентства по предпринимательству

Махачкала, , 08:46 — REGNUM В Дагестане уволен глава Агентства по предпринимательству и инвестициям Башир Магомедов. Указ о его освобождении от должности подписал 3 сентября врио главы республики Владимир Васильев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Как говорится в тексте указа, Башир Магомедов отправлен в отставку на основании его личного заявления об уходе с должности по собственному желанию.

Стоит отметить, что пост руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан Магомедов занимал с января 2016 года. До этого назначения он в течение трех лет был уполномоченным по защите прав предпринимателей в Дагестане.

Временно исполнять обязанности руководителя Агентства по предпринимательству назначен Гаджи Гасанов.