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В Дагестане отправлен в отставку глава Агентства по предпринимательству

Политика

На посту руководителя агентства Башир Магомедов проработал более 2,5 лет

Махачкала, 4 сентября 2018, 08:46 — REGNUM  В Дагестане уволен глава Агентства по предпринимательству и инвестициям Башир Магомедов. Указ о его освобождении от должности подписал 3 сентября врио главы республики Владимир Васильев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Как говорится в тексте указа, Башир Магомедов отправлен в отставку на основании его личного заявления об уходе с должности по собственному желанию.

Стоит отметить, что пост руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан Магомедов занимал с января 2016 года. До этого назначения он в течение трех лет был уполномоченным по защите прав предпринимателей в Дагестане.

Временно исполнять обязанности руководителя Агентства по предпринимательству назначен Гаджи Гасанов.

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Отставки и назначения
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