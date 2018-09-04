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Секретная служба ФРГ установила слежку за молодежным отделением партии АдГ

Политика

Власти подозревают «Молодую альтернативу» в антиконституционных устремлениях

Бремен, Германия, 4 сентября 2018, 08:45 — REGNUM  Ведомство по охране конституции Германии установило слежку за молодежными отделениями партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), передает телеканал N-TV.

Молодежные отделения «Молодая альтернатива» в Нижней Саксонии и Бремене стали объектами наблюдения секретной службы. Ведомство считает, что организация поддерживает антиконституционные устремления, а ее близость к правоэкстремистским структурам не вызывает сомнений.

«Молодая альтернатива» представляет собой мировоззрение, в котором меньшинства, такие как беженцы или гомосексуалисты, систематически обесцениваются и подвергаются диффамациям», — заявил министр внутренних дел Бремена Борис Писториус.

Как сообщало ИА REGNUM, партия АдГ вышла на второе по популярности место в Саксонии в конце августа. В масштабах всей Германии она борется за второе место с «Зелеными» и Социал-демократической партией, набирая примерно равное с ними количество голосов (16−17%).

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Политическая жизнь Германии
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