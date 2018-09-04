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Токио выразил протест Москве в связи с памятными мероприятиями на Курилах

Политика

Усиление российского военного присутствия на островах японская сторона сочла неприемлемым

Токио выразил протест Москве в связи с памятными мероприятиями на Курилах
Иван Шилов © ИА REGNUM
Курильские острова

Токио, 4 сентября 2018, 08:27 — REGNUM  В ответ на проведение Россией на островах Курильской гряды праздничных мероприятий, приуроченных к 73-летию со дня окончания Курильской десантной операции и к дате окончания Второй мировой войны, официальный Токио выразил Москве протест, передает 4 сентября «Пятый канал».

По сведениям телеканала, усиление российского военного присутствия на Курилах японская сторона сочла неприемлемым, в связи с чем по дипломатической линии Москве была направлена нота протеста. По мнению Токио, такие действия России на Курилах «расходятся с позицией Японии».

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Напомним, острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды перешли к Советскому Союзу по результатам Втором мировой войны. Правительство Японии до сих пор пытается оспорить правомочность владения Россией указанными островами.

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Курильские острова и Япония
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