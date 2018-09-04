Экс-президент Аргентины назвала судебный процесс над ней незаконным

Буэнос-Айрес, , 08:26 — REGNUM Бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер полностью отрицает свою вину по уголовному делу о коррупции и назвала судебный процесс над ней незаконным, сообщает El mundo.

По данным издания, накануне, 3 сентября, экс-глава государства во второй раза дала пояснения в суде в рамках расследования дела, заявив, что не нарушала никаких преступлений и не была вовлечена в незаконную деятельность.

Напомним, Кристину Киршнер, ее покойного супруга Нестора Киршнера и экс-министра федерального планирования Хулио де Видо подозревают в осуществлении коррупционной схемы при проведении тендеров на инфраструктурные работы в период с 2003 по 2015 год.

Ранее в одном из домов Киршнер были проведены обыски, а судья постановил конфисковать в числе прочих предметов президентские орденские ленты и жезлы. По словам экс-президента, это «беспредельное нарушение прав и гарантий».

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