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Дутерте назвал Гитлера безумцем

Политика

Президент Филиппин осудил Холокост

Дутерте назвал Гитлера безумцем
Иван Шилов © ИА REGNUM
Родриго Дутерте

Манила, 4 сентября 2018, 08:22 — REGNUM  Президент Филиппин Родриго Дутерте во время посещения мемориала жертвам Холокоста в Израиле назвал нацистского диктатора Адольфа Гитлера безумцем, сообщает 4 сентября Al Arabia.

Данное заявление привлекло внимание СМИ в связи с тем, что в 2016 году Дутерте сравнил свою борьбу с наркотиками с уничтожением нацистами евреев, подчеркнув, что будет рад убить три миллиона наркоторговцев.

Напомним, Дутерте находится с официальным визитом в Израиле, где получил теплый прием от премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, стороны обсудят поставку оружия Филиппинам.

Дутерте известен своими громкими и неоднозначными заявлениями, создающими ему дурную славу, однако лидер Филиппин не раз демонстрировал способность к примирению с оппонентами. Так, ранее он принес извинения бывшему президенту США Бараку Обаме за оскорбление, нанесенное в прошлом. В этот раз он резко осудил геноцид евреев, пересмотрев свое прежнее, не вполне корректное сравнение.

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Внешняя политика Филиппин
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