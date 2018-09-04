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МИД Украины: мы пересмотрим все договоры с Россией

Политика

К каким последствиям это приведет, глава украинского внешнеполитического ведомства не уточнил

Киев, 4 сентября 2018, 08:18 — REGNUM  Все договоры с Россией Украина должна пересмотреть коренным образом, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает 4 сентября «Укринформ».

По его словам, украинское правительство уже начало анализ договоров в рамках СНГ, то же самое планируется сделать с российско-украинскими договорами. О том, что же конкретно хочет изменить Киев в отношениях с Россией, Климкин не сказал.

Напомним, Украина постоянно говорит о том, что она находится в состоянии «войны» с Россией. Тем не менее Киев на самом деле не готов рвать отношения с соседней страной. Так, Россия стала крупнейшим инвестором Украины в первой половине 2018 года, а товарооборот между странами продолжает расти.

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Отношения Украины и России
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