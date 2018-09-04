Вторник, 4 Сентября 2018 года
08:23:17 МСК

Порошенко объяснил, почему договор о дружбе с РФ прекратит свое действие

Политика

Договор о дружбе между Россией и Украиной был заключен в 1998 году

Киев, 4 сентября 2018, 08:11 — REGNUM  Украине необходимо уведомить Россию до 30 сентября текущего года о прекращении договора о дружбе и сотрудничестве. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с руководителями фракций и групп Верховной рады.

«Я планирую … провести заседание СНБО и сроком до 30 сентября направить за своей подписью сообщение РФ о непродлении действия указанного соглашения», — сказал Порошенко.

По его словам, он планирует также проконсультироваться по данному вопросу с представителями Верховной рады, чтобы учесть их позицию.

При этом президент Украины подчеркнул, что договор о дружбе с РФ не будет расторгнут, так как это сложная и долгая процедура. По его словам, документ прекратит свое действие в связи с «непродлением».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, договор о дружбе между Россией и Украиной был заключен в 1998 году. В частности, этот договор гарантируют гражданам другой страны права и свободы на тех же основаниях и в таком же объёме, что и своим собственным гражданам.

Читайте также: Верховная рада: Киев не будет разрывать Договор о дружбе с Россией

А также: В Киеве признали, что денонсируют «Большой договор» с Россией «на эмоциях»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения Украины и России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить