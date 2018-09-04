Порошенко объяснил, почему договор о дружбе с РФ прекратит свое действие

Киев, , 08:11 — REGNUM Украине необходимо уведомить Россию до 30 сентября текущего года о прекращении договора о дружбе и сотрудничестве. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с руководителями фракций и групп Верховной рады.

«Я планирую … провести заседание СНБО и сроком до 30 сентября направить за своей подписью сообщение РФ о непродлении действия указанного соглашения», — сказал Порошенко.

По его словам, он планирует также проконсультироваться по данному вопросу с представителями Верховной рады, чтобы учесть их позицию.

При этом президент Украины подчеркнул, что договор о дружбе с РФ не будет расторгнут, так как это сложная и долгая процедура. По его словам, документ прекратит свое действие в связи с «непродлением».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, договор о дружбе между Россией и Украиной был заключен в 1998 году. В частности, этот договор гарантируют гражданам другой страны права и свободы на тех же основаниях и в таком же объёме, что и своим собственным гражданам.

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