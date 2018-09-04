В МИД Украины предложили ввести биометрический визовый режим с Россией

Киев, , 08:02 — REGNUM Киеву необходимо ввести биометрический визовый режим с Россией, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире ICTV.

По его словам, таким образом украинские власти будут контролировать, «кто и каким образом пересекает границу».

«Для этого в будущем будет внедряться квазиразрешительная система, а затем — механизм мониторинга, кто и где передвигается», — заявил Климкин.

Напомним, по данным украинского МИД, на территории России живет и работает около трех миллионов граждан Украины. Введение виз создаст им дополнительные трудности, а возвращение такого количества людей на Украину может обернуться еще более тяжелыми политическими и социально-экономическими последствиями для страны.

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