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Абади назначил себя главой шиитских ополченцев

Политика

Ранее он отправил в отставку прежнего командующего

Багдад, 4 сентября 2018, 08:00 — REGNUM  Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади возложил на себя командования шиитскими ополченцами из группировки «Хашд аш-Шааби», сообщает 4 сентября Kurdistan.ru.

Подобное решение было принято после того, как на прошлой неделе Абади отправил в отставку прежнего лидера ополченцев Фалиха Файяза, мотивировав это тем, что совмещение военной должности с чиновничьей работой недопустимо.

Напомним, шиитские ополченцы из группировки «Хашд аш-Шааби» известны своей ориентацией на Иран. Боевики принимали активное участие в борьбе с террористами, а также с курдскими пешмерга во время боев за провинцию Киркук.

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