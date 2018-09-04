Глава МИД Франции отправился с визитом в ОАЭ

Париж, , 07:59 — REGNUM Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Франции, посетит Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) во вторник, 4 сентября, сообщает МИД Франции.

Глава МИД встретится с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ шейхом Мохаммедом бин Заид Аль-Нахайян, для обмена мнениями по региональным и двусторонним вопросам.

Стороны обсудят региональные кризисы, а также все проекты двустороннего сотрудничества в сферах экономики, образования, культуры, безопасности и обороны.

Жан-Ив Ле Дриан посетит музей Лувр в Абу-Даби, чтобы начать второй сезон культурного диалога между Францией и ОАЭ.

Министр иностранных дел также посетит французский лицей Луи Массиньон, один из шести учреждений французской образовательной сети Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы встретиться со всем школьным сообществом и пожелать им успехов по случаю начала учебного года.

Наконец, Жан-Ив Ле Дриан посетит город Масдар, где французские компании вносят свой вклад в приверженность ОАЭ развитию зеленой энергии и борьбе с изменением климата.