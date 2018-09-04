Сальвадор готовит стратегию по привлечению китайских туристов

Сан-Сальвадор, , 07:58 — REGNUM После установления дипломатических отношений с Китаем правительство Сальвадора разрабатывает стратегию по привлечению китайских туристов, сообщает агентство Prensa Latina 4 сентября.

Министр туризма Сальвадора Хосе Наполеон Дуарте провел несколько встреч с китайскими туроператорами для поиска точек сближения между двумя странами. Министерская делегация отправится в Китай, чтобы изучить приоритеты туристического рынка азиатской страны.

Власти Сальвадора считают, что могут привлечь 50 тыс. китайских туристов в год своими вулканами, пляжами, озерами и живописными городами. Правительство начнет маркетинговую кампанию, привлечет частный сектор и будет работать с авиакомпаниями, чтобы обеспечить мобильность туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа Сальвадор разорвал дипломатические отношения с Тайванем и установил отношения с Китаем. Китай проявляет интерес к международным проектам в Центральной Америке.

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