Вторник, 4 Сентября 2018 года
08:24:03 МСК

Сальвадор готовит стратегию по привлечению китайских туристов

Политика

Власти страны надеются принимать 50 тыс. гостей из Китая ежегодно

Сан-Сальвадор, 4 сентября 2018, 07:58 — REGNUM  После установления дипломатических отношений с Китаем правительство Сальвадора разрабатывает стратегию по привлечению китайских туристов, сообщает агентство Prensa Latina 4 сентября.

Министр туризма Сальвадора Хосе Наполеон Дуарте провел несколько встреч с китайскими туроператорами для поиска точек сближения между двумя странами. Министерская делегация отправится в Китай, чтобы изучить приоритеты туристического рынка азиатской страны.

Власти Сальвадора считают, что могут привлечь 50 тыс. китайских туристов в год своими вулканами, пляжами, озерами и живописными городами. Правительство начнет маркетинговую кампанию, привлечет частный сектор и будет работать с авиакомпаниями, чтобы обеспечить мобильность туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа Сальвадор разорвал дипломатические отношения с Тайванем и установил отношения с Китаем. Китай проявляет интерес к международным проектам в Центральной Америке.

Читайте также: Китай и Сальвадор установили дипломатические отношения

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Китай и Латинская Америка
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить