Прилепин: Украина причастна к убийству Захарченко

Москва, , 07:47 — REGNUM Украинские власти в любом случае причастны к убийству главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом заявил «Известиям» российский писатель, экс-советник погибшего лидера ДНР Захар Прилепин.

«Здесь в любом случае не обошлось без Украины, без Киева, — сказал писатель. — Интересы (украинской стороны) могут быть самые разные — политические, финансовые, военные».

По его словам, на Украине «колоссальное число» тех, кто точил зуб на главу ДНР Захарченко. Это фанатики, «кровники» (потерпевшие военное поражение от ДНР) и политики (желающие дестабилизировать ситуацию в Донбассе), отметил Прилепин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа в одном из кафе города Донецка прогремел мощный взрыв. В результате инцидента погибли два человека — глава ДНР Александр Захарченко и его охранник.

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