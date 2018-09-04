Эрбиль, Ирак, , 07:38 — REGNUM Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани провел встречу с послом Норвегии в Иордании и Ираке Тоне Аллерс, сообщает 4 сентября Kurdistan.ru.

Стороны обсудили политический процесс в государстве, в частности, первую парламентскую сессию. Аллерс интересовалась позицией Эрбиля по данному вопросу.

Политики пришли к согласию относительно видения будущего иракского государства: помимо соблюдения конституционных прав курдов, новое правительство должно обеспечить мир и стабильность в Ираке.

Напомним, в мае 2018 года в Ираке прошли парламентские выборы, победу на которых одержали шиитские политические партии. Тем не менее противоречия в их среде привели к тому, что правительство до сих пор не сформировано.

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