В Таиланде начинается конференция ООН по климату

Бангкок, , 07:35 — REGNUM 4 сентября в столице Таиланда Бангкоке начинается международная конференция Организации Объединенных Наций (ООН), посвященная вопросу изменения климата, передает телеканал N-TV.

В ходе шестидневной встречи участники конференции будут обсуждать подготовку саммита по климату, который запланирован на декабрь этого года в польском городе Катовице. Всего ожидается участие более 2 тыс. делегатов из разных стран.

Целью предстоящего саммита является принятие нормативных документов, регулирующих осуществление решений Парижского климатического саммита 2015 года. Напомним, на этом саммите ООН страны договорились удерживать глобальное потепление в рамках двух градусов по Цельсию.