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В Таиланде начинается конференция ООН по климату

Политика

Мероприятие продлится шесть дней

Бангкок, 4 сентября 2018, 07:35 — REGNUM  4 сентября в столице Таиланда Бангкоке начинается международная конференция Организации Объединенных Наций (ООН), посвященная вопросу изменения климата, передает телеканал N-TV.

В ходе шестидневной встречи участники конференции будут обсуждать подготовку саммита по климату, который запланирован на декабрь этого года в польском городе Катовице. Всего ожидается участие более 2 тыс. делегатов из разных стран.

Целью предстоящего саммита является принятие нормативных документов, регулирующих осуществление решений Парижского климатического саммита 2015 года. Напомним, на этом саммите ООН страны договорились удерживать глобальное потепление в рамках двух градусов по Цельсию.

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Организация Объединённых Наций
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