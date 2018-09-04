Глава МИД Украины прокомментировал возможность размещения баз НАТО в стране

Киев, , 07:32 — REGNUM Киев вернется к вопросу размещения военных баз Североатлантического альянса непосредственно перед вступлением Украины в НАТО, заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин в эфире ICTV.

По его словам, та формулировка, которую президент Украины Петр Порошенко подал в Верховную раду, касается только одной базы. Перед вступлением Украины в НАТО Киев намерен изменить конституцию, добавил министр.

«Например, ЕС, там есть надконституционные полномочия. Мы это в нашей Конституции пропишем, — отметил Климкин. — Там есть Европейский суд — он также будет прописан».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября Порошенко внес в парламент законопроект «о закреплении курса страны в ЕС и НАТО». Однако в обозримом будущем вступление Украины в НАТО крайне маловероятно, а вступление в ЕС просто невозможно. Действия Порошенко никак не связаны с реальными возможностями. Он начинает свою президентскую кампанию, надеясь разыграть «евроатлантическую карту», — подобно тому, как четыре года назад разыграл карту «безвиза».

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