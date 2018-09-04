Киев сообщил о задержании в Крыму украинского судна

Киев, , 07:31 — REGNUM Украинское рыболовецкое судно ЯОД 2105, на борту которого находились четверо членов экипажа, задержано в акватории Черного моря в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба так называемого Главного управления Национальной полиции Украины в «Крыму и Севастополе» на странице в соцсети Facebook.

«Захват украинского судна пограничниками ФСБ РФ, — говорится в сообщении. — … Четверо украинских рыбаков удерживаются на пограничной заставе г. Севастополя».

Следственным отделом на Украине по факту инцидента завели дела сразу по двум статья Уголовного кодекса (УК), говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что российская сторона пока не прокомментировала данную информацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта 2018 года пограничники Украины захватили российское судно «Норд». Среди членов экипажа судна, занимавшегося законным ловом рыбы в Азовском море, было десять граждан РФ, однако Киев считает их украинскими гражданами из-за их прописки в Крыму. Украинская сторона выдвинула против граждан РФ сфабрикованные обвинения.

Читайте также: СБУ устроила танкеру «Механик Погодин» очередную провокацию