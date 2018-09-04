За выборами губернатора Тюменской области проследят общественники

Тюмень, , 07:40 — REGNUM За ходом выборов губернатора Тюменской области в единый день голосования 9 сентября 2018 года будет наблюдать Центр общественного контроля (ЦОК-2018). В создании Центра приняли участие представители 20 общественных объединений Тюменской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной Общественной палате.

ЦОК-2018 будет мониторить ход голосования и защиту избирательных прав граждан через телефоны независимой горячей линии. Данная форма общественного наблюдения хорошо зарекомендовала себя в день выборов президента России 18 марта 2018 года. Наблюдатели с избирательных участков обращались за помощью и советом, а сотрудники группы оперативного реагирования Центра выезжали на места, где допускались нарушения выборного законодательства.

На данный момент создаются филиалы ЦОК-18 в крупных муниципальных образованиях региона: Тобольском, Ялуторовском, Заводоуковском, Ишимском и Тюменском районах.

«В состав Центра общественного контроля вошли видные общественные деятели, которые не участвуют в выборах и не ангажированы какой-либо партией», — сообщает Общественная палата Тюменской области.

Телефоны горячей линии в единый день голосования 9 сентября 2018 года: (3452) 202−303, (3452) 20−13−83, (3452) 20−17−97. Время работы ЦОК-18 — с 8:00 до 21:00 по местному времени.

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