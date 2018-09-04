Спикер Верховной рады: мы должны «перезагрузить» ЦИК Украины

Киев, , 07:27 — REGNUM В ближайшее время состав центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины обновится, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий, сообщает 4 сентября «Укринформ».

По его словам, выборы на Украине в 2019 году обязательно пройдут с новым составом ЦИК. Комиссия будет переизбрана уже в ближайшие недели. Один из вариантов обновления комиссии — полная ее «перезагрузка», переизбрание всех ее членов, считает Парубий. Спикер добавил, что без нового ЦИК существует вероятность блокирования выборов в местных общинах.

Напомним, ЦИК Украины состоит из 15 членов, срок полномочий которых длится семь лет. В нынешнем составе ЦИК у 12 из 15 членов комиссии срок полномочий истек в 2014 году, однако комиссия до сих пор не переизбиралась.

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