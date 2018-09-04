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Иракские курды выдали собратьев Турции

Политика

Среди экстрадированных повстанцев присутствовал разыскиваемый курд Мердан Русту Овалиоглу, за поимку которого предполагается награда в $45 тыс

Иракские курды выдали собратьев Турции
Иллюстрация: Kurdishstruggle
Курдские Бойцы в Ираке

Багдад, 4 сентября 2018, 07:24 — REGNUM  Правоохранительные службы Ирака передали Турции четырех членов Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает 4 сентября Kurdistan.ru.

Среди экстрадированных повстанцев присутствовал разыскиваемый курд Мердан Русту Овалиоглу, за поимку которого предполагается награда в $45 тыс.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

Власти Иракского Курдистана и Турции сотрудничают в вопросе противодействия РПК, которая Эрбилем также признается в качестве террористической организацией.

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