Климкин назвал катастрофой ситуацию с миграцией граждан Украины

Киев, , 07:17 — REGNUM На Украине сложилась катастрофическая ситуация с миграцией граждан, поскольку из страны ежегодно выезжают порядка одного миллиона граждан, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин в эфире ICTV.

«Мы считаем, что такая ситуация, к сожалению, в ближайшее время сохранится», — заявил Климкин.

По его словам, в настоящее время в одной только Польше проживают 1,4 млн украинских граждан.

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Напомним, ранее национальный банк Украины в своем отчете указал, что масштабы эмиграции из страны угрожают ее финансовой стабильности. В ведомстве порекомендовали провести перепись населения, чтобы узнать реальную численность жителей.

Вместе с тем за семь месяцев текущего года в Литве было выдано более 20 тыс. рабочих виз, из них 80% — гражданам Украины. Ещё 6,3 тыс. украинцев получили временный вид на жительство.

По данным института развития экономики Украины, за рубежом временно работают от 3 до 6 млн граждан страны. По оценкам аналитиков Центра экономической стратегии, 16% трудоспособного населения страны — трудовые мигранты. При этом в 2016 году сумма средств, поступивших на Украину от трудовых мигрантов, увеличилась на 8%, в 2017 году — на 24%, а за первое полугодие 2018 года — на 31%.

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