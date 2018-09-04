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Глава Югры проголосовала досрочно на выборах тюменского губернатора

Политика

В единый день голосования она будет встречать в Когалыме патриарха Русской православной церкви Кирилла

Ханты-Мансийск, 4 сентября 2018, 06:52 — REGNUM  Губернатор Югры Наталья Комарова воспользовалась правом досрочного голосования на выборах губернатора Тюменской области. Единый день голосования 9 сентября 2018 года она проведёт в Когалыме, куда приезжает патриарх Русской православной церкви Кирилл, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей.

Напомним, в силу законодательства главу Тюменской области выбирают также и жители автономных округов — ХМАО и ЯНАО. Наталья Комарова напомнила, что механизмом, скрепляющим три самостоятельных субъекта Российской Федерации, является программа «Сотрудничество», действующая с 2004 года и пролонгированная до 2025 года.

Бюллетень губернатора ХМАО Натальи Комаровой запечатали в специальный конверт. Он будет храниться до 9 сентября и в единый день голосования его опустят в общую избирательную урну.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре проголосовать досрочно можно на 35 участках

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Выборы губернатора Тюменской области 9 сентября 2018 года
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