Cуды добавили работы избирательным комиссиям Екатеринбурга

Екатеринбург, , 06:03 — REGNUM В Екатеринбурге у участковых избирательных комиссий прибавилось работы. Бюллетени уже отпечатаны и теперь членам участковых комиссий предстоит вычёркивать две партии, снятые с выборов, и несколько одномандатников.

Всего в Екатеринбурге отпечатано 1 577 000 бюллетеней как по единому округу, так и по 18 одномандатным округам. По единому значится семь партий. При этом две из них уже после изготовления тиража сняли с выборов. Их и предстоит вычеркнуть.

Также члены комиссий будут зачёркивать фамилии нескольких кандидатов, снятых с выборов после выхода бюллетеней в печать. Возможно, среди снятых появятся новые фамилии. В суды иски о снятии подавать с 1 сентября нельзя, но поступившие ранее заявления будут рассмотрены судьями.

Напомним, выборы депутатов думы пройдут 9 сентября. Жители Екатеринбурга выберут 18 одномандатников и 18 человек по партийным спискам.