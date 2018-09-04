Вторник, 4 Сентября 2018 года
06:50:36 МСК

Флоридец выпрыгнул из машины на ходу, чтобы скрыться от похитителей

Политика

Похитителей арестовали при попытке очередного грабежа

Тампа, США, 4 сентября 2018, 05:56 — REGNUM  Полиция американского штата Флорида арестовала двух подозреваемых в совершении ограбления и похищении человека 1 сентября, сообщает AJC.

Сообщается, трое человек ворвались в дом 27-летнего Дуэйна Таймса и стали угрожать ему оружием с требованием выдать им наркотики и деньги. Несмотря на то, что Таймс отдал нападавшим деньги, злоумышленники силой усадили его на заднее сидение его автомобиля и повезли в неизвестном направлении. Чтобы скрыться от похитителей, Таймс выпрыгнул из машины на ходу, после чего позвонил в полицию.

Полицейские обнаружили одного из нападавших, которые попытался ограбить дом неподалеку. Второй нападавший прятался в бассейне. Грабители были арестованы, им предъявлены обвинения в грабеже и похищении людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа правоохранительные органы Адыгеи задержали подозреваемых в похищении 25-летнего мужчины с целью выкупа. Отмечается, что похитители не смогли получить выкуп и отпустили молодого человека. После неудачи один из похитителей сам пришел к следователю и признался в совершении преступления.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Похищения людей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить