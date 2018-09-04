Флоридец выпрыгнул из машины на ходу, чтобы скрыться от похитителей

Тампа, США, , 05:56 — REGNUM Полиция американского штата Флорида арестовала двух подозреваемых в совершении ограбления и похищении человека 1 сентября, сообщает AJC.

Сообщается, трое человек ворвались в дом 27-летнего Дуэйна Таймса и стали угрожать ему оружием с требованием выдать им наркотики и деньги. Несмотря на то, что Таймс отдал нападавшим деньги, злоумышленники силой усадили его на заднее сидение его автомобиля и повезли в неизвестном направлении. Чтобы скрыться от похитителей, Таймс выпрыгнул из машины на ходу, после чего позвонил в полицию.

Полицейские обнаружили одного из нападавших, которые попытался ограбить дом неподалеку. Второй нападавший прятался в бассейне. Грабители были арестованы, им предъявлены обвинения в грабеже и похищении людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа правоохранительные органы Адыгеи задержали подозреваемых в похищении 25-летнего мужчины с целью выкупа. Отмечается, что похитители не смогли получить выкуп и отпустили молодого человека. После неудачи один из похитителей сам пришел к следователю и признался в совершении преступления.