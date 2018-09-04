Bloomberg: Brexit без соглашения с ЕС приведет к катастрофе

Максим Исаев, , 07:28 — REGNUM

Туман сгущается вокруг решения Великобритании покинуть Европейский союз. Нет никаких признаков того, что Лондон готов к такому выходу. Великобритания покидает ЕС в марте 2019 года, однако спустя более чем два года после того, как страна проголосовала за выход из ЕС, условия этого выхода и форма будущих отношений с ЕС полностью не определены, говорится в редакционной статье американского издания Bloomberg.

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Сохранение этой неопределенности может дорого обойтись Соединенному Королевству. Неспособность британского правительства заключить разумное соглашение о выходе из состава ЕС означает, что Великобритания покинет союз, так и не достигнув договоренностей, обеспечивающих упорядоченные потоки товаров и капитала между Соединенным Королевством и ЕС. Всё это может привести к катастрофическим последствиям. Не достигнув договоренностей с ЕС, Великобритания не может просто взять и выйти из Европейского союза, избежав при этом худшего из возможных вариантов развития событий.

Правительство премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй продолжает притворяться, что Brexit на фоне отсутствия четких договоренностей с Европой не приведет к катастрофе. Британские министры начали публиковать список мер, которые позволили бы обеспечить создание новой инфраструктуры, работу портов и решение многочисленных административных сложностей и без проработанного соглашения с ЕС. Компании начинают разрабатывать собственные планы, направленные на сохранение и пополнение запасов лекарств и других предметов первой необходимости.

Кто-то сочувствует тем, кто выступает за то, чтобы Великобритания осталась в составе ЕС. Противники Brexit хотят раскрыть абсурдность происходящего, продемонстрировав все безумие приключения под названием Brexit настолько грубо, насколько это возможно, чтобы подтолкнуть к запоздалому переосмыслению. Другие поддерживают самых ярых сторонников Brexit, которые не считают необходимым достижение договоренностей, считая, что экономика Великобритании столкнется лишь с незначительными последствиями выхода из ЕС без соглашения. Обе позиции ошибочны: риски слишком велики.

Разумеется, нужно надеется на то, что в Соединенном Королевстве вновь пройдет голосование, на котором большинство граждан проголосуют за воссоединение с ЕС. Чем скорее это голосование будет организовано, тем лучше. Но главный приоритет заключается в том, чтобы избежать последствий хаоса, который возникнет, если Великобритания не достигнет соглашения с ЕС до момента своего фактического выхода.

Обе стороны смогли достигнуть краткосрочных переходных договоренностей, в рамках которых Великобритания сохраняет за собой все права и обязанности члена ЕС, но без права голоса в управлении Европейским союзом. Однако даже эти договоренности были приостановлены, обе стороны настаивают на том, что ничего нельзя согласовать до тех пор, пока не будут достигнуты всеобъемлющие договоренности. Подобная позиция не принесет пользы. Препятствия, затрудняющие выполнение переходного соглашения, могут и должны быть немедленно устранены, чтобы стороны могли избежать худших последствий выхода Великобритании без соглашения. Такие вопросы, как статус границы между Ирландией и Соединенным Королевством, лучше всего рассмотреть позднее.

Кроме того, запланированный переходный период следует продлить на столько, насколько это необходимо, чтобы договориться о будущем партнерстве в области торговли и безопасности. Всё это кажется очевидным, однако обе стороны по-прежнему неохотно обращают на это свое внимание. Например, Европейский союз хочет, чтобы Великобритания покинула союз как можно скорее, поэтому ищет быстрого решения всех проблем. Для того, чтобы определить будущее торгового партнерства между Великобританией и ЕС, потребуется несколько лет. Сокращение сроков урегулирования сложного процесса лишь увеличивает неопределенность в отношении будущего торговых отношений.

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Возможно, по мере разворачивания процесса выхода из состава ЕС у Великобритании появится возможность переосмыслить свое решение о Brexit, пока в ЕС идут дебаты о будущем союза с Великобританией или без нее. Может быть, несмотря ни на что, европейский проект всё же удастся направить по верному пути.

Как бы там ни было, не будет никаких оправданий в случае, если не удастся избежать ненужных потрясений, вызванных неспособностью достигнуть соглашения между Великобританией и ЕС до марта 2019 года.