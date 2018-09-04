С-400 и гибридный самолёт – чем и зачем вооружаются страны: Радио REGNUM

Москва, 4 сентября 2018, 08:00 — REGNUM
- ЕС и ФРГ не сошлись во взглядах из-за пересмотра границ между Сербией и Косово;
- У президента Приднестровья большие планы на Козака;
- Индию заинтересовали российские ЗРК С-400;
- Литва всё же оспорила вердикт о секретных тюрьмах ЦРУ;
- Гибридная версия истребителя пятого поколения разработана для американских ВВС.
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Читайте ранее в этом сюжете: «Восток-2018» — угроза НАТО или способ оценить боеготовность? Радио REGNUM