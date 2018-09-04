С-400 и гибридный самолёт – чем и зачем вооружаются страны: Радио REGNUM

Москва, , 08:00 — REGNUM

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM слушайте в 11 часов (время московское).

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Читайте ранее в этом сюжете: «Восток-2018» — угроза НАТО или способ оценить боеготовность? Радио REGNUM