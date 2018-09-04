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С-400 и гибридный самолёт – чем и зачем вооружаются страны: Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 8 часов утра

С-400 и гибридный самолёт – чем и зачем вооружаются страны: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 4 сентября 2018, 08:00 — REGNUM  

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM слушайте в 11 часов (время московское).

Также слушайте этот выпуск на regnum.podster.fm/599

Читайте ранее в этом сюжете: «Восток-2018» — угроза НАТО или способ оценить боеготовность? Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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