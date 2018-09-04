Трамп призвал отказаться от атаки на террористов в Идлибе

Вашингтон, , 03:02 — REGNUM Россия, Иран и правительство Башара Асада не должны атаковать террористов в сирийской провинции Идлиб, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

«Сирийский президент Башар аль-Асад не должен бездумно атаковать провинцию Идлиб. Русские и иранцы совершат фатальную гуманитарную ошибку, поучаствовав в этой вероятной гуманитарной трагедии. Сотни и тысячи людей могут быть убиты. Не дайте этому произойти!» — заявил он.

Напомним, российское внешнеполитическое ведомство отмечает, что любые спорные вопросы должны решаться путем переговоров в соответствии с Планом действий ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о поддержке правительства Сирии Башара Асада на случай решения очистить провинцию Идлиб от террористов.

В свою очередь, глава МИД Ирана Джавад Зариф также высказался за необходимость освобождения провинции от террористических бандформирований. На сегодняшний день именно в провинции Идлиб остался последний крупный очаг сосредоточения непримиримых боевиков.

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