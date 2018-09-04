Россия призвала прекратить боевые столкновения в Ливии

Москва, , 02:50 — REGNUM МИД России обеспокоен обострением ситуации в Ливии, в частности серьезными столкновениями между вооруженными группировками, в том числе и с применением тяжелой артиллерии, говорится в официальном заявлении ведомства.

Российский МИД отмечает, что ситуация в Ливии не только не стабилизируется, но и продолжает обостряться. В частности, особую обеспокоенность у России вызывается очередное обострение вооруженных конфликтов в ливийской столице Триполи.

«В этой связи еще раз настоятельно призываем все противоборствующие ливийские стороны прекратить боевые действия, способствовать восстановлению спокойствия в столице и ее окрестностях, принять все меры к тому, чтобы не допустить погружения страны в хаос, чреватый губительными для ливийской государственности последствиями», — говорится в заявлении.

Российское внешнеполитическое ведомство отмечает, что любые спорные вопросы должны решаться путем переговоров в соответствии с Планом действий ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября в столице Ливии Триполи было введено чрезвычайное положение из-за обострения боестолкновений между противоборствующими вооруженными группировками, которые начались 26 августа текущего года.

Ранее, 1 сентября, генсек ООН Антониу Гуттереш призвал стороны конфликта остановить кровопролитие в Ливии и соблюдать договоренности о прекращении огня.

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