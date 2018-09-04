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Предложение Тимошенко взбесило украинского президента

Политика

Такова реакция Порошенко на слово «меморандум»

Киев, 4 сентября 2018, 02:22 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал предложение лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о подписании меморандума, который закрепляет ориентированность страны на вступление в Евросоюз и НАТО, сообщает РЕН-ТВ.

Сообщается, что Порошенко заявил о неприемлимости слова «меморандум», которое не только его «бесит», но и не носит обязывающий характер. По его словам, курс в Европу поддеживает больше половины украинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект о «закреплении курса страны в ЕС и НАТО». Согласно законопроекту, эти изменения должны быть внесены в преамбулу украинской конституции.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинское государство продолжает пиарить «евроинтеграцию» за счет граждан

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Евроинтеграция Украины
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