ФСБ заявило о падении доходов террористов в десять раз

Москва, , 01:57 — REGNUM Доходы террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с 2014 года упали в десять раз, заявил глава службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ Сергей Беседа на конференции «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом», проходившей в Москве.

По его словам, доходы террористов в 2014 году оценивались в размере около $3 млрд, а в настоящее время эти доходы упали до $200-$300 млн в год, то есть фактически снизились в десять раз. Это произошло за счет снижения поступления доходов от торговли нефтью, а также сократилось поступление дани, которой боевики обложили подконтрольные территории.

При этом Беседа подчеркнул, что из-за существенных потерь боевики на Ближнем Востоке вынуждают их переходить на более дешевые способы работы. Так, например, ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активизирует работу в социальных сетях с целью информационной пропаганды и вербовки сообщников.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия в 2015 году вступила в борьбу с террористической организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, начав антитеррористическую операцию. За короткое время воздушно-космическим силам РФ и армии правительства Сирии удалось разгромить основные силы боевиков. Сейчас большая часть сирийской территории контролируется Дамаском.

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