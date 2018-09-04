Омбудсмен Украины заявила о письме российской коллеги насчет «Норда»

Киев, , 01:44 — REGNUM Письмо в адрес уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой насчет обмена экипажа российского траулера «Норд», задержанного на Украине, было отправлено еще 31 августа, заявила украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

По словам Денисовой, члены экипажа «Норда» якобы являются украинскими гражданами и им не запрещено передвигаться и выезжать с территории Украины. При этом, по ее словам, члены экипажа украинского судна «ЯМК-0041» ограничены в праве перемещения, так как не имеют паспортов.

Таким образом, Денисова не может обсуждать с российской коллегой обмен одних граждан Украины на других. Как отмечает пресс-служба, ответа от Москальковой Денисова так и не получила.

Напомним, 25 марта 2018 года украинские пограничники захватили российское судно «Норд», занимавшееся законным ловом рыбы в Азовском море. Среди членов экипажа судна было десять граждан России, однако Киев считает их украинскими гражданами из-за их прописки в Крыму. Против российских граждан выдвинуты сфабрикованные обвинения, капитану судна грозит до пяти лет тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия готова обменять экипаж рыболовецкого судна «Норд» на украинских моряков. Москалькова попросила украинского омбудсмена Людмилу Денисову добиться разрешения для российских моряков покинуть территорию Украины.

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