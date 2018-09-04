Президент Приднестровья спросит Козака о «Евразийской интеграции» Рогозина

Тирасполь, , 01:31 — REGNUM Президент Приднестровья Вадим Красносельский в ближайшее время встретится со спецпредставителем президента России по взаимодействию с Молдавией Дмитрием Козаком, и намерен обсудить с ним ряд вопросов. Как сообщил Красносельский на пресс-конференции в Тирасполе, речь идет о ключевых направлениях взаимодействия с Россией, передает корреспондент ИА REGNUM.

Первое направление, по его словам, — миротворчество и Объединенная группа российских войск (ОГРВ) в Приднестровье. Второй — политико-дипломатическое взаимодействие. Третий вопрос — культурное и гуманитарное взаимодействие: квоты, обучение, повышение квалификации, учебники. Четвёртое направление — экономика.

«Сюда войдут и вопросы об АНО «Евразийская интеграция», развитие импорта и экспорта, а также вопросы гражданства, применения материнского капитала на территории Приднестровья», — уточнил президент

Планы приднестровско-российского взаимодействия на 2018−2019 годы, по его словам, были подробно проговорены на расширенной встрече в Москве, проведенной предшественником Козака — Дмитрием Рогозиным. И они должны остаться в силе, добавил Красносельский.

ИА REGNUM напоминает, что курируемые Рогозиным проекты по линии АНО «Евразийская интеграция» реализовались в ПМР с 2012 года. В республике были построены более десятка социальных объектов, общий объем инвестиций составил более $60 млн. Эти проекты использовались для политической и предвыборной агитации прежним президентом Приднестровья Евгением Шевчуком, считавшимся главными политическим «партнером» Рогозина в ПМР.

При этом после поражения Шевчука и его бегства в Молдавию из-за обвинений в коррупции и хищениях в особо крупных размерах, оказалось, что АНО «Евразийская интеграция» помимо недостроев, оставила прямые убытки как приднестровским строительным организациям, которым не оплатили выполненные работы, так и государству — в виде налогов.

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