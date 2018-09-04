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Москва рассчитывает на позитивное влияние ОЗХО по Сирии

Политика

В Идлибе готовится еще одна провокация с химическим оружием

Амстердам, 4 сентября 2018, 01:27 — REGNUM  Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) может предотвратить новые провокации в сирийской провинции Идлиб, планируемые противниками Дамаска, говорится в сообщении посольства РФ в Нидерландах.

Уточняется, что постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин планирует встречу с национальными делегациями в этой международной организации. Тема — готовящиеся провокации с «химоружием» в Идлибе.

По мнению российской стороны, ОЗХО может положительно повлиять на ситуацию, остановив попытки устроить провокации.

Напомним, 31 августа Шульгин сказал, что Москва проинформировала ОЗХО о попытках устроить в Идлибе провокацию с «химическим оружием», направленную на дискредитацию сирийских властей.

Читайте подробнее: Россия уведомила главу ОЗХО о готовящейся провокации в Сирии

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Война в Сирии
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