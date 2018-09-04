Китай празднует 73-летие победы над Японией

Пекин, , 01:23 — REGNUM В ознаменование 73-й годовщины победы китайского народа в войне Сопротивления японским захватчикам и победы в Мировой антифашистской войне в Пекине прошел симпозиум, организованный Отделом пропаганды ЦК КПК во главе с его заведующим Хуан Куньмином, сообщает 3 сентября Синьхуа.

В симпозиуме принял участие Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель КНР Си Цзиньпин, охарактеризовавший события тех дней как «великую победу, одержанную Китаем в отражении внешнего нападения, открывшую перед китайским народом светлую перспективу великого возрождения китайской нации».

В праздничном и памятном мероприятии приняли участие около 200 человек, включая ветеранов антияпонской войны, родственников павших героев, а также представителей государственных министерств и ведомств и делегации различных кругов широкой общественности Пекина.