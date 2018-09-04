В Пекине проходит представительный форум КНР и Африки

Пекин, , 01:17 — REGNUM В Пекине официально открылся Форум китайско-африканского сотрудничества, двусторонние встречи китайских лидеров с его высокопоставленными гостями с черного континента продолжаются уже несколько дней; на открытии форума выступил Председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает 3 сентября Синьхуа.

В речи главы китайского государства и КПК было заявлено о готовности КНР расширить и активизировать строительство китайско-африканского сообщества единой судьбы. Напомним, что этот тезис является важнейшей частью внесенной в 2017 году на XIX съезде в Устав КПК концепции социализма с китайской спецификой новой эпохи.

«Китай считает своей миссией внесение нового, еще более весомого вклада в развитие человечества и готов вместе с международными партнерами работать над строительством «Пояса и пути», — заявил китайский лидер, особо подчеркнув готовность его страны участвовать в глобальном управлении на основе совместного согласования, строительства и пользования.

«Мы глубоко убеждены, что мир и развитие — основная тема и требование нашего времени», — заявил Си Цзиньпин, призвав мировое сообщество ответить на этот вызов современности.

Одновременно лидер КНР заявил о представлении странам Африки финансовой помощи в размере 60 млрд долларов, а также инвестиций и финансирования со стороны государственных институтов и предприятий КНР.

Также африканским странам-участницам Форума обещано списание их просроченной задолженности перед КНР по беспроцентным межправительственным займам.

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