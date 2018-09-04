Вторник, 4 Сентября 2018 года
02:17:32 МСК

Глава ВТБ не хотел называть Джонсона «уродом»

Политика

Он просто расстроен ухудшением отношений между Россией и Великобританией

Москва, 4 сентября 2018, 01:27 — REGNUM  Президент ВТБ Андрей Костин принес извинения перед экс-главой британского МИД Борисом Джонсоном, которого ранее 3 сентября в МГИМО назвал «уродом». Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, сообщает РБК.

В сообщении говорится, что высказывание Костина в МГИМО было вызвано сильным разочарованием от возникшего кризиса в отношениях между Россией и Великобританией. И период работы Джонсона в качестве главы британского внешнеполитического ведомства пришелся как раз на обострение отношений между двумя странами.

«Однако это не должно являться основанием для грубых публичных высказываний», — говорится в сообщении.

В связи с этим Костин приносит Джонсону свои извинения.

Ранее, 3 сентября, Андрей Костин вместе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и ректором МГИМО Анатолием Торкуновым участвовал в мероприятии, посвященном началу учебного года. Костин во время своей речи высоко оценил работу Сергея Лаврова, а затем сравнил его с работой западных глав МИД:

«Посмотрите, извините меня, посмотрите на уродов, которые есть на Западе, какой-нибудь Джонсон и прочее».

Аудитория отреагировала на высказывания Костина смехом и бурными аплодисментами.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить