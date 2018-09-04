Киев хочет подогнать договорно-правовую базу с РФ под «новую реальность»

Киев, , 01:00 — REGNUM Пересмотр договорно-правовой базы в отношениях с Россией необходим в условиях новой реальности, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.

По словам Климкина, с Москвой нужно пересмотреть отношения, как это происходит сейчас «в рамках СНГ».

«Но это будет сделано, поскольку мы не можем держаться на той договорно-правовой базе, которая была в предыдущей реальности», — сказал Климкин.

Напомним, Киев инициировал расторжение договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. 3 сентября украинский президент Петр Порошенко заявил, что «договор прекращается в связи с не продлением».

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