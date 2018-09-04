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В Марий Эл льготы для граждан предпенсионного возраста сохранят

Политика

Социальные льготы будут отвязаны от возраста выхода на пенсию

В Марий Эл льготы для граждан предпенсионного возраста сохранят
Иллюстрация: Mari-el.gov.ru
Встреча Александра Евстифеева и Юрия Минакова

Йошкар-Ола, 4 сентября 2018, 00:11 — REGNUM  Глава Марий Эл Александр Евстифеев провел встречу с председателем государственного собрания республики Юрием Минаковым, на которой обсуждались вопросы сохранения пенсионных льгот для граждан, которые достигнут нынешнего пенсионного возраста после его повышения. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба главы региона.

Напомним, что на днях президент России Владимир Путин обратился к гражданам России и заявил, что в целом он поддерживает предлагаемую правительством Дмитрия Медведева пенсионную реформу, предполагающую, в том числе, повышение пенсионного возраста. Однако президент заявил, что реформа требует существенных изменений, в частности, предлагается сохранить гражданам все льготы, которые им предоставляются при достижении нынешнего пенсионного возраста после его повышения.

В ходе встречи Минаков заверил Евстифеева, что законодатели республики проведут всю необходимую работу, чтобы льготы для граждан России, которые достигают нынешнего пенсионного возраста (60 лет у мужчин и 55 лет у женщин), были отвязаны от возраста выхода на пенсию, который, по всей видимости, будет повышен.

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Пенсионная реформа
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