«Закрыть украинский вопрос взятием Крыма и Донбасса России не удастся»

Москва, , 23:58 — REGNUM Неприсоединение Россией Донецкой и Луганской Народных Республик станет предательством по отношению к большинству населения Украины. Об этом 3 сентября заявил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Это будет предательством по отношению к русскому населению Одессы, Харькова, Днепропетровска, Кривого Рога, Запорожья, Николаева. Это будет предательство украинского населения, которое сидит и терпит эту галицианскую хунту бандеровцев и ОУН-овцев, которые к реальной Украине не имеют никакого отношения!» — заявил Кедми.

Но и присоединение части Луганской и Донецкой области, которые образуют нынешние ДНР и ЛНР, проблемы не решит.

«В считанные годы под Харьковым будет американская военная база. И под Славянском! Что тогда Россия будет делать? Так же мычать, как мычит сегодня, когда в Литве и Латвии и Эстонии базы НАТО? Только тогда уже расстояние до Москвы будет не 700 километров», — подчеркнул он.

«Со всех точек зрения — и с чисто моральной нельзя этого делать и с чисто стратегической, — Россия не может видеть решение того, что произошло на Украине, только взяв Крым и Луганскую и Донецкую область. Это будет величайшее поражение России», — заявил Кедми.

Отметим, что официальный представитель оперативного командования Донецкй Народной Республики Эдуард Басурин ранее заявил о том, что украинские силовики могут начать наступление в Донбассе 14 сентября.