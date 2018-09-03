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Трамп не ожидает серьёзной конкуренции от Джона Керри на выборах-2020

Политика

Экс-госсекретарь США не исключил своего участия в следующей президентской кампании

Трамп не ожидает серьёзной конкуренции от Джона Керри на выборах-2020
Иван Шилов © ИА REGNUM
Джон Керри.

Вашингтон, 3 сентября 2018, 23:55 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп считает экс-госсекретаря Джона Керри, не исключившего участия в президентских выборах 2020 года, удачным для себя соперником в предвыборной гонке. Об этом он написал 3 сентября в своэм микроблоге в Twitter.

«Я вижу, что Джон Керри, отец ныне расторгнутой сделки с Ираном, размышляет о том, чтобы баллотироваться в президенты. Должно быть мне так повезло — конкуренты, которые в настоящее время подбираются, очень хороши — для меня!» — написал глава Белого дома.

Ранее сегодня 71-летний Джон Керри в интервью телеканалу СBS не исключил своего участия в президентской гонке 2020 года. Керри занимал должность госсекретаря США при администрации президента Барака Обамы в период с февраля 2013 года по январь 2017 года.

В ноябре 2004 года Джон Керри уже баллотировался в президенты США от Демократической партии, но уступил тогда с разницей менее чем в 3% голосов кандидату-республиканцу Джорджу Бушу-младшему, выдвигавшемуся на второй срок.

Среди дипломатических успехов Керри — заключение Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана. После прихода к власти администрации Дональда Трампа Соединённые Штаты в 2018 году в одностороннем порядке вышли из данного соглашения.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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