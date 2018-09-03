Вопросы урегулирования конфликта между Грузией и Россией обсудили в Тбилиси

Тбилиси, , 23:52 — REGNUM Вопросы мирного урегулирования конфликта между Грузией и Россией были одной из главных тем встречи министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани и еврокомиссара по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнеса Хана. По информации МИД Грузии, встреча состоялась 3 сентября в рамках рабочего визита еврокомиссара в Тбилиси.

Давид Залкалиани ознакомил Йоханнеса Хана с тяжелой, по оценке правительства Грузии, ситуацией на «оккупированных территориях» и заявил, что эта ситуация является результатом «деструктивной политики России».

Глава внешнеполитического ведомства Грузии обсудил с еврокомиссаром составленный правительством Грузии список «Отхозория-Татунашвили» и подчеркнул необходимость применения санкций к внесенным в этот список лицам и соответствующей поддержки мирового сообщества.

Давид Залкалиани особо выделил роль Евросоюза в процессе мирного урегулирования конфликта с Россией и в осуществлении мирной инициативы правительства Грузии «Шаг к лучшему будущему».

На встрече также были рассмотрены приоритеты сотрудничества между Евросоюзом и Грузией, выполнение правительством Грузии соглашения об ассоциации. Йоханнес Хан положительно оценил принимаемые грузинскими властями меры по обеспечению соблюдения гражданами Грузии безвизового режима с ЕС. Давид Залкалиани ознакомил еврокомиссара с дорожной картой вступления Грузии в Евросоюз, которую разрабатывает правительство Грузии.

Йоханнес Хан примет участие в церемонии открытия в Тбилиси европейской школы Восточного партнерства, которая в рамках его визита состоится 4 сентября.

Список Отхозория-Татунашвили был составлен правительством Грузии и утвержден парламентом в ответ на гибель гражданина Грузии Арчила Татунашвили в Цхинвали. Хотя югоосетинские власти утверждают, что он погиб от сердечного приступа, в Грузии на основании проведенной после передачи тела Татунашвили экспертизы заключили, что он умер в результате пыток. В список грузинская сторона внесла всех тех лиц, которых считает виновными в гибели граждан Грузии, и ожидает, что мировое сообщество применит к этим лицам соответствующие санкции.