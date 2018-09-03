В Минских соглашениях не заложено решения конфликта на Украине — Кедми

Москва, , 23:50 — REGNUM Минские соглашения в принципе не способны решить конфликт на юго-востоке Украины. Об этом 3 сентября заявил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Минские соглашения имели только одну цель — прекратить временно кровопролитие. Если кто-то думал, что в них заложено решение проблемы Украины, то он сверхнаивный! Обратиться к западным коллегам и сказать, что все или большинство пунктов зависят от вас! Они это знают. И что? Взывать к их совести, к их уму? Они действуют умно», — заявил Кедми.

Он отметил, что Россия на сегодня определяет только одно — гарантию сохранения ДНР и ЛНР.

«Эта политика предусматривает какую-то степень безопасности. Жителям Донбасса. Но в этом нет решения проблемы Украины», — пояснил он.

«Можно было бы ставить вопрос: Минские соглашения или выполняются, или нет. Но этого «или» нет. Ваш министр иностранных дел сказал (Сергей Лавров), что политика России — не отвечать адекватно. Не будет Россия отвечать око за око, зуб за зуб. Это не по-христиански. Если вас ударили по правой щеке, подставь левую! Ну вот, или вы идёте адекватно отвечать, или вы идёте по Нагорной проповеди», — подчеркнул он.

31 августа погиб глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко в Донецке. Взрыв произошел в ресторане «Сепар» примерно в 17:30 в центре города, помимо Захарченко погиб его телохранитель. Между тем, украинские силовики могут начать наступление в Донбассе 14 сентября, о чём ранее заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.