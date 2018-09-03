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Украинский министр хочет на порядок увеличить число авиапассажиров

Политика

На данный момент услугами авиаперевозчиков пользуется 5-7% граждан Украины

Киев, 3 сентября 2018, 23:47 — REGNUM  Число граждан Украины, пользующихся самолетами, нужно увеличить в десять раз, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян 3 сентября в эфире телеканала «Прямой».

"Только 5−7% украинцев пользуются услугами авиакомпаний. Я хочу, чтобы эта цифра была 50% минимум, чтобы минимум 20−25 миллионов украинцев летали и пользовались такими видами услуг. Это очень просто сделать», — считает Омелян.

Для реализации замысла министр предлагает строить больше аэропортов и снижать цены на авиаперевозки.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян предложил запретить пассажирское сообщение между Россией и Украиной. Тем, у кого в России живут родственники, Омелян предложил забрать их к себе на Украину.

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Авиаперевозки
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