«США повторяют на Украине вьетнамский сценарий» — Кедми

Москва, , 23:36 — REGNUM Рост военной помощи Украине со стороны США приведёт рано или поздно к размещению войск стран НАТО на территории этого государства. Об этом 3 сентября заявил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"По поводу НАТО (теперь) формулировка более тонкая и более мерзкая. Не говорят о том, чтобы сделали базы НАТО на территории Украины. Теперь более тонко — стран НАТО. То есть НАТО невозможно, а страны-члены НАТО возможно! Это может быть Польша. Это может быть Великобритания, может быть, даже Португалия, какая разница? Но речь идёт о том, что иностранные базы стран НАТО в обход невозможности (Украины) вступить в НАТО украинцам готовы (предоставить) их на территории Украины», — заявил Кедми.

Он считает, что аналогичную авантюру американцы проводили и во Вьетнаме — начав её ещё при Эйзенхауэре.

«Постепенно. Шаг за шагом была эскалация! То же самое сейчас с Украиной — постепенно. Сейчас уже говорят о более сильном летальном оружии. Сообщили о добровольцах, которые там появились — потом появятся другие. Как шло наращивание американского военного присутствия во Вьетнаме, то же самое вас ждёт на Украине!» — подчеркнул он.

31 августа погиб глава Донецкой Народной РеспубликиАлександр Захарченков Донецке. Взрыв произошел в ресторане «Сепар» примерно в 17:30 в центре города, помимо Захарченко погиб его телохранитель. Между тем, украинские силовики могут начать наступление в Донбассе 14 сентября, о чём ранее заявил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.