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Японские военные обнаружили рекордное число кораблей ВМФ России

Политика

Несколько десятков кораблей прошли через пролив между Сахалином и Хоккайдо

Японские военные обнаружили рекордное число кораблей ВМФ России
Иллюстрация: Mil.ru
Корабли ВМФ России.

Токио, 3 сентября 2018, 23:32 — REGNUM  Военное ведомство Японии зафиксировало в проливе между Сахалином и Хоккайдо наибольшее со времен холодной войны число российских военных кораблей, сообщает 3 сентября информагентство Kyodo.

Со ссылкой на японских военных, агентство утверждает, что с 1 по 2 сентября через пролив Лаперуза из Охотского моря в Японское прошли 28 российских военных кораблей.

«Никаких нарушений границы или опасных действий с их стороны зафиксировано не было», — сообщает агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года официальный представитель Тихоокеанского флота России Николай Воскресенский сообщил о военных учениях в акваториях Японского и Охотского морей с участием более 40 кораблей и судов обеспечения. Ранее Минобороны России опубликовало данные о ракетных стрельбах, противолодочных и противовоздушных манёврах, проведенных в рамках этих учений.

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Военные учения
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