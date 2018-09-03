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В Бурятии предоставление льгот отвяжут от «пенсионного возраста»

Политика

Пенсионный возраст может быть повышен

В Бурятии предоставление льгот отвяжут от «пенсионного возраста»

Улан-Удэ, 3 сентября 2018, 23:19 — REGNUM  В Бурятии депутаты Народного хурала готовят поправки к региональному законодательству для сохранения льгот гражданам, в условиях проводимой пенсионной реформы, достигшим предпенсионного возраста. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщают местные СМИ.

Напомним, что президент России Владимир Путин сделал обращение к гражданам России, в котором, в целом, поддержал предлагаемую правительством Дмитрия Медведева пенсионную реформу, но с некоторыми корректировками. В частности, президент предложил сохранить льготы для граждан, которые достигают возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин и не привязывать предоставление этих льгот к возрасту выхода на пенсию.

В связи с этим депутаты Народного хурала Бурятии от «Единой России» внесли законопроект на обсуждение очередной сессии. В законопроекте предлагается, во все законные акты, касающиеся льгот, которые содержат слово «пенсионеры», заменить его на понятие «граждане, не имеющих льгот, при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин». Таким образом льготы будут отвязаны от пенсионного возраста, который будет увеличен, если реформа, предложенная правительством Медведева, будет реализована.

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Пенсионная реформа
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