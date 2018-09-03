Вторник, 4 Сентября 2018 года
00:44:36 МСК

В ЕС дали обтекаемый комментарий в связи с убийством главы ДНР

Политика

Брюссель продолжает поддерживать Минские соглашения и работу по урегулированию конфликта в Донбассе в прежних форматах

В ЕС дали обтекаемый комментарий в связи с убийством главы ДНР
Иван Шилов © ИА REGNUM
Евросоюз

Киев, 3 сентября 2018, 23:09 — REGNUM  В Европейском союзе осведомлены о гибели главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко в результате взрыва в Донецке. Об этом говорится в комментарии представительства ЕС на Украине, который приводит 3 сентября агентство УНН.

В представительстве ЕС отметили, что «видели сообщения» о смерти главы ДНР, и констатировали в этой связи, что «конфликт на Востоке Украины привёл к потерям слишком многих жизней».

Как заявлено, в Брюсселе «продолжают работать над полным осуществлением Минских соглашений». «С этой целью поддерживаем дипломатическую работу в нормандском формате, а также Трёхстороннюю контактную группу и СММ ОБСЕ», — говорится в комментарии.

Также в представительстве заявили, что ожидают от всех сторон уважения к своим обязательствам, при этом отдельно подчеркнув «ответственность России в этом отношении».

Как передавало ИА REGNUM, Александр Захарченко погиб 31 августа в результате террористического акта в кафе центре Донецка. При взрыве также погиб охранник главы ДНР.

Читайте также: Песков: Россия продолжит поддерживать Минские соглашения

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийство главы ДНР Александра Захарченко
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить