В ЕС дали обтекаемый комментарий в связи с убийством главы ДНР

Киев, , 23:09 — REGNUM В Европейском союзе осведомлены о гибели главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко в результате взрыва в Донецке. Об этом говорится в комментарии представительства ЕС на Украине, который приводит 3 сентября агентство УНН.

В представительстве ЕС отметили, что «видели сообщения» о смерти главы ДНР, и констатировали в этой связи, что «конфликт на Востоке Украины привёл к потерям слишком многих жизней».

Как заявлено, в Брюсселе «продолжают работать над полным осуществлением Минских соглашений». «С этой целью поддерживаем дипломатическую работу в нормандском формате, а также Трёхстороннюю контактную группу и СММ ОБСЕ», — говорится в комментарии.

Также в представительстве заявили, что ожидают от всех сторон уважения к своим обязательствам, при этом отдельно подчеркнув «ответственность России в этом отношении».

Как передавало ИА REGNUM, Александр Захарченко погиб 31 августа в результате террористического акта в кафе центре Донецка. При взрыве также погиб охранник главы ДНР.

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