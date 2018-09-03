Запад дал добро Киеву на уничтожение своих противников — Кедми

Москва, , 23:01 — REGNUM Убийство лидера Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко 31 августа вполне укладывается в логику действий новой киевской власти. Об этом 3 сентября заявил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Я никогда не привыкну к наивности российских политиков и руководства — мол, как они могли убить человека, с которым они подписывали документ?» — заявил Кедми.

Напомним, что представители Украины, России, ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) подписали Минский протокол в сентябре 2014 года. Со стороны Донбасса документы подписали недавно погибший главы ДНР Александра Захарченко и тогдашний лидер ЛНР Игорь Плотницкий.

Ведь раньше подписали представители четырёх государств документ с законным президентом Украины (Виктором Януковичем). В течение 24 часов если бы он не убежал, его бы убили. Его бы убили! Причём без благословления не пошли бы. Сейчас уже больше знают и понимают: вся эта авантюра на Майдане была срежиссирована и поддерживалась извне Украины. Также извне Украины было дано добро убрать законного президента Украины, с которым подписывали документы! Так чего же вы теперь удивляетесь?» — подчеркнул он.

Напомним, что 20 февраля 2014 годы являвшийся на тот момент президентом Украины Виктор Янукович провёл совещание, по итогам которого представители западных стран предложили украинскому президенту организовать переходное правительство, приступить к конституционной реформе и провести досрочные парламентские и президентские выборы.

Во второй половине дня 21 февраля Янукович подписал с оппозицией Соглашение «Об урегулировании политического кризиса в Украине», предусматривавшее, в частности, возврат к к парламентско-президентской форме правления по Конституции 2004 года и формирование «правительства национального доверия» с проведением досрочных президентских выборов не позднее декабря 2014 года. Соглашение подписали Виктор Янукович и лидеры оппозиции Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок, однако представители «Правого сектора» заявили, что их не устраивает оговорённая в документе постепенность политических реформ. Поздним вечером того же дня президент Янукович вместе со спикером парламента Владимиром Рыбаком и главой администрации президента Андреем Клюевым покинул Киев.