В Сирии трое военных погибли после атаки беспилотников боевиков

Дамаск, , 22:48 — REGNUM В результате атаки беспилотников, управляемых боевиками, в сирийской Латакии погибли трое сирийских военных, еще девять были ранены, сообщил 3 сентября начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

По данным начальника российского Центра, атака проводилась с использованием пяти беспилотных аппаратов, которые были запущены из района города Джиср Эш-Шугур в провинции Идлиб. Были атакованы позиции сирийской армии в горной части провинции Латакия.

Как сообщало ИА REGNUM, часть территории сирийской провинции Идлиб контролируется незаконными вооруженными формированиями, боевики которых были выдавлены туда из других регионов Сирии. Это последний крупный очаг непримиримых боевиков в населенной части страны.

Напомним, ранее Минобороны России официально заявило о подготовке террористами провокации с применением отравляющих веществ, которую США и их сателлиты используют как повод для ракетного удара по Сирии.

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