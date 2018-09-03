Почти всё, что вредит украинской власти, на пользу её населению — политолог

Киев, , 22:45 — REGNUM Нынешний киевский режим — это самая антиукраинская власть за всю историю государства, заявил политолог Евгений Филиндаш 3 сентября в эфире украинского телеканала NewsOne.

Политолог отметил, что власть Украины привела страну к упадку, расколу и войне:

«Когда эта власть, которая ко всему этому привела, и продолжает добивать страну, когда она говорит о каком-то телеканале или о чем-то, что это антиукраинское, то на самом деле это, скорее всего, является полезным для Украины. Потому что то, что вредно для этой власти в большинстве случаев полезно для Украины и для большинства её населения», — считает Филиндаш.

Напомним, Евгений Филиндаш заявил, что на Украине сохраняется лишь видимость суверенного государства, в то время как страна находится под прямым управлением Запада.

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