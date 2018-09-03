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США отказались предоставить Пакистану помощь в размере 300 миллионов

Политика

Официальный представитель Пентагона Кон Фолкнер сообщил о решении Пентагона не предоставлять Пакистану помощь в размере 300 миллионов долларов, так как Исламская республика не предпринимает активных шагов в борьбе с терроризмом

США отказались предоставить Пакистану помощь в размере 300 миллионов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Доллары

Вашингтон, 3 сентября 2018, 21:34 — REGNUM  Официальный представитель Пентагона Кон Фолкнер сообщил, что в Пентагоне принято решение не оказывать Пакистану помощь в размере 300 миллионов долларов, так как Исламская республика не ведёт борьбу с терроризмом. По сообщению пакистанского канала Samaa TV, сокращение американской помощи — это часть плана президента Дональда Трампа по урезанию помощи Пакистану.

Ранее президент США на своей странице в социальной сети Твиттер обвинил Исламабад в том, что на помощь там отвечают только «ложью и обманом». В общей сложности, США отказались перечислить Пакистану 800 миллионов долларов. Предполагается, что госсекретарь США Майк Помпео и представитель министерства обороны генерал Джозеф Данфорд отправятся на переговоры в Исламабад. Борьба с терроризмом и роль Пакистана в операциях на территории Афганистана должны стать главной темой переговоров.

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